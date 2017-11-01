Неблагодарность на марше!

Освободившись под залог, внесенный лично губернатором, Сергей Стерненко благодарит… митингующих под Прокуратурой!

По его словам, «…я благодарю вас всех. Ваша поддержка меня вытащила. Теперь нужно вытащить и Демьяна (Ганула)!»

Что же касается поступка Максима Степанова, то его по своей воле Сергей Стерненко даже не вспомнил. И только отвечая на прямой вопрос журналиста, сказал, что «…благодарен губернатору, не меньше, но и не больше!»

При этом он подчеркнул, что «…был и остаюсь свободным человеком, и никаких обязательств перед Максимом Степановым у меня нет!»

Отметим, что, если бы не внесение залога Максимом Степановым, Сергей Стерненко оставался бы в СИЗО, по меньшей мере, до рассмотрения аппеляции на решение Приморского суда о взятии его под стражу.