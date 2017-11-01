Не виновен!

Генпрокуратура не нашла доказательств причастности экс-губернатора Одесской области, а ныне нардепа Николая Скорика в событиях, происшедших под зданием областной администрации 19 февраля 2014 года.

Такой ответ Генпрокуратуры опубликовал на своей странице в соцсетях нардеп Сергей Лещенко.

«Из-за отсутствия доказательств причастности Николая Скорика к событиям, имевшим место 19 февраля 2014 года, подозрение ему не вручалось и вопрос о снятии депутатской неприкосновенности не инициировался», — говорится в документе.

Таким образом, все громкие заявления как действующих политиков, так и «активистов» по поводу якобы имевшей место причастности Николая Скорика к избиению митингующих и журналистов, происшедших под зданием областной администрации 19 февраля 2014 года оказались «бездоказательным словоблудием».