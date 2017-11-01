Сотни одесситов остаются без тепла

В то время, как коммунальные котельные работают в штатном режиме, ряд частных и ведомственных котельных так и не приступили к работе.

Об этом в ходе совещания в мэрии сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, «…мы активно работаем с их собственниками и предлагаем передать такие частные котельные в аренду КП «Теплоснабжение города Одессы».

Что же касается ведомственных котельных, то город предлагает передать их на баланс громады.

Отметим, что помимо района Шкодовой горы без тепла остаются так же пять многоквартирных домов на улице Парковой и отдельные высотные здания на нескольких улицах.