 
Информация к новости
  • Просмотров: 143
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сотни одесситов остаются без тепла

Категория: Новости


Сотни одесситов остаются без тепла

В то время, как коммунальные котельные работают в штатном режиме, ряд частных и ведомственных котельных так и не приступили к работе.

Об этом в ходе совещания в мэрии сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, «…мы активно работаем с их собственниками и предлагаем передать такие частные котельные в аренду КП «Теплоснабжение города Одессы».

Что же касается ведомственных котельных, то город предлагает передать их на баланс громады.

Отметим, что помимо района Шкодовой горы без тепла остаются так же пять многоквартирных домов на улице Парковой и отдельные высотные здания на нескольких улицах.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 