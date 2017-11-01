Требование «национал-активистов» по отставке начальника ГУНП Дмитрия Головина поддержали… менее двух десятков человек

Такой «куций» митинг прошел накануне возле здания ГУНП.

Организаторы обосновали свои требования тем, что правоохранители якобы «… покрывают бандитов и устраивают расправы над несогласными…»

Поэтому, «…мы не чувствуем себя защищенными!»

Однако, вероятно, увидев столь низкий уровень общественной поддержки, организаторы быстро свернули митинг, так и не ответив на вопрос, а кто должен обеспечивать защиту жителей и гостей города от тех хулиганских действий, к которым «активисты» прибегают в последнее время все чаще и чаще.