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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Директор лагеря «Виктория» Петр Саркисян остается на свободе. По крайней мере, на три дня

Категория: Новости


Директор лагеря «Виктория» Петр Саркисян остается на свободе. По крайней мере, на три дня

Одесский апелляционный суд отложил рассмотрение кассации Прокуратуры на решение Киевского суда города, отпустившего директора лагеря «Виктория» из-под стражи под залог 128 тысяч гривен.

Прокуратура незамедлительно обжаловала это решение, поскольку, по мнению обвинения «…оставаясь на свободе, обвиняемый может влиять на свидетелей, а то и вовсе скрыться из от правосудия».

В свою очередь, Петр Саркисян заявил, что не собирается скрываться и как-то влиять на расследование.

К тому же его защита опирается на выводы ГСЧС о том, что причиной пожара в лагере стал забытый в одной из комнат кипятильник. А, следовательно, в последовавшей трагедии, приведшей к гибели трех детей, его непосредственной вины нет.

В связи с такой позицией обвинение попросило время на изучение документов. И суд пошел на встречу – перенес слушания на три дня.



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