Глас природы

Те из моих дорогих читателей, которые постарше, наверное, наизусть помнят и любят прекрасный фильм советского времени «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Да и для молодого поколения, знаю это не понаслышке, лента о Штирлице стала не только эталоном настоящего шпионского детектива, но и примером того, как можно незатейливыми средствами снять шедевр патриотического искусства.

Поэтому всем нам будет несложно вспомнить, каким образом гитлеровскому гестапо удалось рассекретить глубоко законспирированную русскую «пианистку» – радистку Кэт. Её передатчик запеленговали, во время облавы арестовали вместе с другими людьми, и гестапо предстояло выяснить, кто же из задержанных передавал секретную информацию. Стрессовая ситуация – гибель мужа, арест — спровоцировали у Кэт преждевременные роды (это были настоящие разведчики, полностью имитирующие приличную бюргерскую семью с детьми). Как известно, болевой синдром во время родовых схваток – один из самых сильных, и роженица перестаёт контролировать себя. Вот и Кэт, будучи в бессознательном состоянии, как миллионы других женщин на планете, кричала на родном для себя языке — звала маму по-русски.

Это явление хорошо объясняет любой учебник криминалистики: «Человек, хорошо владеющий литературным языком, в состоянии эмоционального возбуждения или стресса проявляет признаки диалекта, где он учился говорить или долго жил. Это позволяет провести диагностику места рождения или длительного проживания человека».

«...язык пронизывает мысль, заставляя носителей разных языков по-разному истолковывать реальность»

Этнопсихологи трактуют понятие «родного языка», как первоначально усвоенного человеком языка (языка колыбели, языка матери). На основании родного языка формируются первичные навыки речевого взаимодействия. С помощью родного языка осуществляется первичная социализация личности, ознакомление с нормами, ценностями и традициями. «Язык вмещает в себя таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. Все это ребенок должен получить вместе с молоком матери (буквально). Особенно важно, чтобы это пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка совершилось на его родном языке» (И. Ильин)

И что мне кажется особенно важным, некоторые исследователи подчёркивают «...язык пронизывает мысль, заставляя носителей разных языков по-разному истолковывать реальность». (С. Пинкер)

Например, известный американский психолог Янг Юн Ким в своей книге «Коммуникация и кросскультурная адаптация» пишет, что «язык как ширма, помогающая скрыть реальность культуры и отражающая согласие её носителей что-то видеть, а что-то нет».

Этнопсихологи утверждают даже, что язык вообще нельзя выучить, его можно учить всю жизнь, даже родной, уже не говоря об иностранном. Такое выражение, как «владеть языком в совершенстве», употребляют лишь рекламщики-маркетологи и те, кто еще не пытался овладеть языком в этом «совершенстве». Даже хорошо зная язык, невозможно говорить на нем всегда хорошо. Перепады настроения, биоритмы, голод и усталость, похмелье, особенно стресс могут оказывать значительное влияние на уровень языка.

Невозможно также говорить хорошо (имеется в виду профессиональный уровень, а не разговорная речь) одновременно на двух языках: неизбежно возникает языковая интерференция. Чтобы хорошо осуществлять профессиональную деятельность на иностранном языке – надо говорить только на нем, и ни на каком другом. Учёные утверждают – если переходить с родного, на котором человек говорит дома, в семье, на профессиональный иностранный, нужно не менее 4-5 часов разговора, чтобы полностью переключиться на другой язык, после чего уровень использования иностранного значительно повышается.

Видимо, только наука этнопсихология и поможет нам с вами, мои дорогие читатели, объяснить для себя причины бесчисленного количества примеров, когда наши чиновники и другие «политикообразующие» деятели, позиционирующие себя этническими украинцами, ну в аккурат, как радистка Кэт, в стрессовых ситуациях, теряя контроль, начинают изъясняться на русском языке.

Бессознательное

Не далее, чем вчера, на торжествах по случаю Дня десантника (с 21 ноября переименованы в Десантно-штурмовые войска ВСУ) Президент Украины Петр Порошенко сообщил: «Обычное 2 августа – это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. При чем же здесь мы? Москва – не Киев, так же, как и Украина – не Россия. И как Президент и Верховный главнокомандующий, я также принял решение изменить название Высокомобильных десантных войск, отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ». Так же были утверждены новые правила ношения военной формы и ее элементов– украинские десантники сменили голубой берет на головной убор темно-бордового цвета, соответствующий стандартам НАТО.

После этого прошла церемония принятия клятвы десантника. Десантники поклялись никогда не отступать перед трудностями, быть физически и умственно развитыми, не бросать товарища в беде и быть готовыми в любой момент выступить на защиту страны. После чего журналисты, выхватив из строя по-натовски широко улыбающегося молодого десантника, спросили его о том, как он себя чувствует в новой форме. И боец не смог скрыть радости, повторив несколько раз на чистом русском: «Отлично!». Хоть и в натовском берете, остаточне «Прощавай!» России, взлелеянное и повторяемое нашим Президентом, как-то не вышло чистосердечным… Ну и, действительно, при чём здесь Москва?

Другая показательная ситуация – драматическое принятие в Верховной Раде закона о снятии депутатской неприкосновенности. «Батькивщина», «Свобода» и «Самопомич» в знак протеста против продавливания президентской редакции этого закона блокируют трибуну ВР. Больше всех бесчинствует Юрий Левченко, «свободовец» – мажоритарщик, ломает микрофоны, бьёт всех по рукам, закрывая своим телом место спикера, как амбразуру, выдерживает давление большого числа коалициантов. Ирина Луценко, депутат, руководитель президентской фракции и, по совместительству, жена Генпрокурора Юрия Луценко, находясь внизу, в сессионном зале и, естественно, очень переживая за исход событий, поставив руки рупором, кричит на чистом русском языке своему однопартийцу Олегу Недаве, находящемуся непосредственно возле Левченко: «Недава! Олег! Вынеси козла!» Хочу сразу подчеркнуть, что Ирина Луценко – уроженка Ровенской области и всегда говорит на чистом украинском языке. Что касается эпитета, которым она наделила «свободовца», это, видимо, уровень коммуникаций, которые позволяют себе использовать женщины III тысячелетия. Мы ведь помним, что Ирина Луценко стала победителем в категории «Рейтинг» (Всеукраинской премии «Женщина III тысячелетия») за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.

В ряду подобных событий можно вспомнить истерику депутата Радикальной партии Ляшко Игоря Мосейчука в Соломенском суде города Киева. Когда разборки с его подопечными добробатами из-за общежития, бывшего дома Арбузова, зашли слишком далеко, истошные вопли Мосейчука на чистом русском: «Что ты сделал?» совершенно случайно зафиксировала вездесущая журналистская камера.

Наш одесский активист Алексей Черный, лидер «ДемАльянса», общественного объединения, которое входит в «Рух новых сил» Михо Саакашвили, уже много лет находится на политической сцене Одессы, всегда позиционируя себя украиноязычным общественником и борцом за эксклюзивные права для украинского языка, как единственного, в русскоязычной Одессе. Проводя акцию протеста против потенциальной застройки Летнего театра в Одесском Горсаду, Алексей Чёрный пререкался на чистом русском языке с только что раненным главой Нацполиции Одесской области Дмитрием Головиным. Генералу во время противостояния разбили голову тротуарной плиткой, которую накануне принесли с ремонтируемой Преображенской улицы и рачительно заготовили под Летним театром в качестве «орудия» для мирного протеста.

Хочу спросить моих дорогих читателей о том, какие поговорки или отсылки к какой классической литературе используют в своей речи, даже украинской, наши спикеры? Вы не замечали? Чаще всего вспоминают «старуху у разбитого корыта», «премудрого пескаря», «по щучьему велению» и тому подобное…Поговорки тоже сплошь – русские, иногда, правда, стыдливо опуская глаза долу, извиняются за русский язык. Возникает резонный вопрос – может, русский язык стал и для них родным, и в стрессовых ситуациях начинает говорить глас природы? Если они думают на русском, зачем тогда навязывают нам украинский? Для чего эта двойная мораль?

Язык примирения

Непримиримая, бездумная позиция Украины в вопросах языка и образования уже поссорила нас с ближайшими соседями. Украинской власти необходимо одуматься и не разжигать конфликты на языковой почве хотя бы внутри страны. Мы же все едины, ведь мы думаем на одном языке! Этот язык – предмет нашей гордости, ведь его понимает любой гражданин Украины. Может быть, сделаем русский язык на общеукраинском уровне языком государственного примирения и консенсуса?