Для вандалов ничего святого нет

Если вам приходилось проезжать мимо Каховки в сторону Мелитополя, Геническа или Запорожья, то вы не могли не обратить внимание на высокий курган, на котором стоит бронзовый памятник – «Легендарная тачанка». Это монументальное воплощение тройки лошадей в упряжке боевой тачанки с пулеметом «Максим» и наездниками. Это было грозное оружие в годы Гражданской войны. Установлен памятник был в октябре 1967 года в честь 50-летия Великой Октябрьской революции. И вот уже 50 лет был своего рода визитной карточкой Каховки, вызывающей большой интерес у туристов.

Авторы памятника при его создании советовались с Семеном Буденным, как нагляднее и правдоподобнее воссоздать легендарную буденновскую тачанку. Памятник отлили в Ленинграде и на мощных грузовиках доставляли в Каховку. Вес памятника – 60 тонн. Отлили его в бронзе. В этом и кроется корень проблемы. Бронза нынче - особо ценный металл, за которым охотятся воры-вандалы. Они давно обратили внимание на многотонный плохо охраняемый ценный монумент. Вот и начали его разбирать по частям.

Сначала, еще до 1973 года исчезла ограда на передней доске. Затем они отпилили заднюю ногу лошади, очевидно, чтобы далеко не ускакала, и одновременно вырезали квадратное отверстие в бронзовом полу. Позже неоднократно спиливали флагшток и флаг, который приваривали из другого металла. Коммунальное предприятие начало тогда вести восстановительные работы на памятнике. И в это же время повысилось ненасытное внимание воров к цветным металлам, они постоянно отпиливают различные фрагменты памятника.

В 2006 году, например, исчезла портупея у знаменосца и уздечка у лошади, а 2014 году – исчезла перемычка упряжки.

Очевидно, вандалы, убедившись, что легендарный памятник практически остался бесхозным и безнадзорным, продолжают убирать «лишние», легкодоступные детали. Каждый год памятник все нагляднее «худеет», а кто- то на этом обогащается. Уже в 2017 году исчезли спицы с задних колес, одновременно выпилили бронзу между перемычками упряжки, ободрали защитное покрытие из металлической конструкции, даже спилили трубы из столпов.

Сегодня легендарная тачанка имеет не очень- то парадный вид. Даже не надо быть большим специалистом, чтобы определить: для спиливания различных частей монументального памятника нужны профессиональные инструменты, при работе которых издается много шума и вспышки, которые нельзя не увидеть и не услышать. Возникает вопрос: где в это время находились те, кто является балансодержателем памятника и обязан охранять вверенное им имущество?

Также хотелось бы обратиться к правоохранительным органам: почему с тех пор, как вандалы начали обворовывать монументальный памятник, до сих пор никто не найден и не привлечен к уголовной ответственности за это? И еще: почему до настоящего времени не обнаружен тот приемный пункт металлолома, хозяин которого явно должен был видеть ворованную бронзу и не сообщил в полицию? Он тоже должен быть привлечен к уголовной ответственности, как сообщник преступления!

Много вопросов и к мэрии Каховки, которая, получая доход от туристического сбора, охрану памятника не обеспечила. Если вандалы и дальше так вольготно здесь будут себя чувствовать, то скоро от памятника ничего не останется, они разберут его по деталям, как в той песенке: по болтику, по кирпичику разобрали крупный завод.