Внимание – корь!

Украину охватила массовая вспышка кори. Ее зарегистрировали в 15 регионах страны. Всего выявлено 800 случаев этого опасного инфекционного вирусного заболевания. Подавляющее большинство заболевших – дети. Около двухсот заразившихся корью – взрослые люди. Но число заболевших неуклонно растет.

За последние два месяца корь выявлена в Запорожье, Луцке, Тернополе, в Буковине, на Волыни, Киеве. Но больше всего случаев зафиксировано в Прикарпатье и Одесской области.

В нашем регионе очаг распространения выявлен в Болградском районе. В селе Виноградовка корью заболели сразу двадцать детей. Чтобы остановить распространение заболевания, в местной школе продлили осенние каникулы. Еще два случая заболевания зарегистрировано в Березовском районе.

Но большинство заразившихся – 58% – жители Одессы.

Специалисты встревожены ростом распространения инфекции. Такого уровня заболеваемости в регионе не наблюдалось с 2006 года. За тот же период прошлого года было всего десять случаев заболевания корью.

Как же распознать эту инфекционную болезнь, поражающую как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этого заболевания? Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды: температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк.

Чуть поздней возникает воспаление слизистой оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерная сыпь кожных покровов. У взрослых наблюдается воспаление лимфатических узлов, преимущественно шейных.

Вакцина против кори была создана в 1966 году. И вскоре повсеместно была введена тотальная двукратная противокоревая вакцинация детей: в возрасте один год и в шесть лет, перед поступлением в школу. Это позволило обуздать эпидемию и резко уменьшить число заболевших.

В настоящее время, как заявляют в Минздраве, увеличение числа случаев заболевания корью связано с все чаще встречающимся отказом родителей от прививок. По информации областного управления здравоохранения, 95% заразившихся корью ранее не делали прививок. В Одессе более 10 тысяч детей не привиты, что таит опасность для здоровья малышей. Но законодательно медики не могут заставить родителей вакцинировать детей. Это носит пока только рекомендательный характер,

К профилактической вакцинации украинцев призывает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Там отмечают, что среди 53-х стран Европы в Украине ситуация – наихудшая.

Чтобы остановить вспышку кори и распространение сезонных заболеваний, с конца прошлой недели в Одесской области начата санитарная обработка спецсредствами общественного транспорта и автовокзалов.

Начальник управления транспорта Одесской ОГА Юрий Кононенко обязал перевозчиков за свои средства провести дезинфекцию рейсовых автобусов, чтобы транспорт не выступал переносчиком опасных инфекций. И этот план уже приведен в действие.

А медики призывают всех быть бдительными, чаще проветривать помещения, мыть и дезинфицировать руки и при первых тревожных симптомах немедленно обращаться к врачу.