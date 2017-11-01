Экономика рыночного равновесия или Ловушка для идиотов

На протяжении более чем ста последних лет своей истории психология уверяет нас, что мы часто принимаем решения, не соответствующие нашим истинным интересам. Мы не делаем то, что действительно хорошо для нас, и выбираем не то, чего на самом деле хотим. Люди принимают решения, которых НИКТО ИЗ НИХ НЕ ХОТЕЛ.

Соблазн свободного рынка

Цель любого бизнеса – выудить как можно больше денег из наивных обывателей. Свободный рынок постоянно производит соблазн. В торговом центре, супермаркете нас преследует искушение. Для того чтобы устоять перед этим искушением требуется внутренний самоконтроль – внутренний голос, постоянно твердящий: не делай этого, не делай того, не выходи за рамки бюджета и не нарушай баланс между доходами и расходами. В условиях рыночной экономики каждый из нас нуждается в защите от манипуляций и обмана. Сегодня в мире настолько много ловушек для идиотов, и они столь креативны в изобретении разнообразных новых методов, что, по теории вероятности, каждый из нас рано или поздно попадет на крючок – и неважно, насколько мы считаем себя благоразумными. Многие наши проблемы проистекают из природы самой экономической системы. Если, согласно постулатам либеральной экономической теории, предприниматели руководствуются чисто эгоистическими и корыстными мотивами, то система свободного рынка демонстрирует тенденцию порождать манипуляции и обман. Но проблема вовсе не в большом количестве корыстолюбивых людей. Многие из нас склонны играть по правилам и всего лишь стремятся обеспечить себе достойную жизнь. Тем не менее, конкурентное давление неизбежно заставляет бизнесменов прибегать к манипуляциям и обману на свободном рынке, в результате мы сильно переплачиваем, покупаем товары, которые нам не нужны, выполняем бессмысленную работу, а потом удивляемся, почему в нашей жизни все пошло не так. В экономической системе свободного рынка есть множество разного рода ловушек, и очень полезно знать, что они собой представляют. Предприниматели проявляют чудеса изобретательности, чтобы внушить нам мысль о необходимости приобрести их продукты, вместо того чтобы заняться выпуском того, в чем мы действительно нуждаемся. Мы должны научиться лавировать в условиях свободного рынка, не теряя достоинства и собственных убеждений, и найти силы двигаться вперед, невзирая на царящее вокруг сумасшествие

Выбор за обезьянкой на нашем плече

Экономист К.Чен и психологи В.Лакшминараян и Л.Сантос преуспели в обучении обезьянок-капуцинов использовать деньги для покупки товаров. Наблюдение за обезьянками позволяет проанализировать их поведение и выделить два основных типа, которые экономисты называют «предпочтениями». Первый тип предпочтений – это то, что сделали бы капуцины, если бы принимали полезные для себя решения. Второй тип предпочтений, например рулет с фруктовой начинкой, – это то, что они действительно делают. Несомненно, люди умнее обезьян. Но и поведение человека можно оценить с этой же точки зрения. Теперь давайте представим, что люди тоже имеют два основных типа предпочтений. Первый связан с тем, что действительно хорошо для нас. Но мы, как и капуцины, отнюдь не всегда руководствуемся этим соображением. Второй же реально определяет наш выбор. И этот выбор далеко не всегда делается в нашу пользу. Различие между этими двумя типами предпочтений и пример с обезьянками-капуцинами создают весьма показательную картину: мы можем представлять нашу экономику с позиции обезьянки, сидящей на нашем плече, когда мы идем за покупками или принимаем какое-либо другое экономическое решение. Капуцины на плече символизируют наши слабости, которые маркетологи с успехом эксплуатируют на протяжении многих лет. Именно из-за потакания своим слабостям наш выбор далеко не всегда склоняется в пользу того, что мы «действительно хотим», или, иначе выражаясь, делается не в пользу того, что хорошо для нас. Порой мы не отдаем себе отчета, что у нас на плече сидит такая обезьянка. Поэтому в условиях отсутствия каких-либо ограничителей на рынках мы достигаем рыночного равновесия, когда обезьянки на нашем плече начинают диктовать нам, что делать.

Концепция рыночного равновесия

Фундаментальная концепция экономики либерализма – это концепция рыночного равновесия. Чтобы ее проиллюстрировать, рассмотрим пример очереди в кассу супермаркета. При выходе из торгового зала нам требуется несколько секунд, чтобы решить, в какую кассу занять очередь. Это не такой простой выбор, поскольку очереди во все кассы примерно одинаковы благодаря установившемуся равновесию. А оно устанавливается по той простой причине, что каждый подходящий к кассам покупатель выбирает самую короткую очередь. Принцип равновесия, наблюдаемый в очереди к кассам супермаркета, вполне применим и к экономике в целом. Предприниматель, как и покупатель в очереди к кассе, выбирает наилучший вариант из имеющихся. Этот принцип, как и концепция равновесия, являются базовыми в либеральной теории экономики. Тот же принцип используется в охоте на дураков. Иными словами, для ловца любая человеческая слабость – источник потенциального заработка, и в условиях равновесия он не преминет ею воспользоваться. Среди всех предпринимателей, которые, образно выражаясь, подходят к очередям в кассы и внимательно смотрят по сторонам, решая, в какую очередь инвесторов лучше встать, наверняка найдется кто-то, кто намерен получить больше других – уникальную сверхприбыль от доверчивого наивного обывателя. И если вдруг он заметит такую перспективу, то уж точно ее не упустит. В экономике существует равновесие возможностей получения сверхприбыли, при котором каждый такой шанс немедленно реализуется. Свободный рынок выявляет и использует наши слабости автоматически.

Обманчивая оптимальность рыночного равновесия

В экономике есть по-настоящему удивительный факт, безусловно, отражающий ее главную особенность. В 1776 году основоположник экономической теории Адам Смит в своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» писал, что в условиях свободного рынка словно «…по велению невидимой руки каждый человек, преследуя свои собственные интересы», одновременно способствует общественному благу. В соответствии с современными представлениями, обычно изучаемыми в начальном курсе экономики, конкурентное рыночное равновесие называется «оптимумом по Вильфредо Парето». Этот термин означает состояние экономики, при котором повысить чье-либо персональное благосостояние без ухудшения положения других невозможно. Студентам магистратуры это положение представляют в виде весьма элегантной математической теоремы, возводя замечание об оптимальном характере рыночного равновесия до уровня выдающегося научного открытия. Таким образом, среди экономистов достаточно широко распространено мнение, что лишь глупец станет препятствовать функционированию свободного рынка. В условиях совершенно свободного рынка существует не только свобода выбора, но и свобода охоты на простаков. Вслед за Адамом Смитом мы могли бы признать, что рыночное равновесие носит оптимальный характер. Но тогда его не следует понимать как устанавливающееся в зависимости от истинных желаний покупателей и продавцов. Господствующая экономическая теория игнорирует это различие, поскольку большинство экономистов считают, что зачастую люди знают, чего на самом деле хотят. Отсюда следует, что различие между нашими истинными желаниями и тем, что нам нашептывают сидящие на плече «обезьянки», не слишком повлияет на принимаемые решения. Но тогда мы проигнорируем выводы психологов, которые в основном касаются последствий влияния «обезьянок на плече». Это главная причина того, что простое предоставление людям полной свободы выбирать, которая, по мнению М.Фридмана, является обязательным условием эффективной государственной политики, на самом деле приводит к серьезным экономическим проблемам.

Психология и «обезьянки на нашем плече»

В своей книге «Психология влияния» социальный психолог и маркетолог Роберт Чалдини приводит огромное количество примеров психологических заблуждений. Согласно этому длинному «списку», мы легко попадаемся на удочку охотников на простаков, потому что, во-первых, хотим обмениваться подарками и взаимными услугами; во-вторых, стремимся хорошо выглядеть в глазах людей, которым симпатизируем; в-третьих, не хотим конфликтовать с властями; в-четвертых, склонны следовать примеру окружающих, решая, как нужно себя вести; в-пятых, стараемся принимать логичные и последовательные решения; в-шестых, не любим нести убытки. По мнению Чалдини, каждое из этих заблуждений можно сопоставить с одним из широко известных трюков, применяемых продавцами. Один из приведенных им примеров касался того, как его брат Ричард оплачивал обучение в колледже. Каждую неделю Ричард покупал две или три машины по объявлениям о продаже в местных газетах. Он придавал им внешний лоск и опять выставлял на продажу. Ричард не стал назначать встречи с потенциальными покупателями на разное время, как сделало бы большинство из нас, а вместо этого преднамеренно составлял график их посещений так, чтобы они пересекались друг с другом. В результате каждый покупатель начинал опасаться, что окажется в проигрыше и кто-то другой перекупит его машину.

Существует два способа заработать деньги. Первый – честный: продайте покупателям желаемый продукт за n долларов, произведя его с меньшими издержками. Второй: предоставьте покупателям искаженную информацию или незаметно подведите их к ложному выводу о том, что продукт, приобретаемый ими за n долларов, стоит этих денег – даже если на самом деле он стоит гораздо дешевле.

Что нам дает рынок и что отнимает?

Рынок создает экономическое равновесие, крайне выгодное тем субъектам экономической деятельности, которые манипулируют нашим мнением или искажают его. Поскольку иногда нам бывает трудно определить свои желания, нашими сомнениями можно с выгодой воспользоваться, и свободный рынок ни за что не упустит такой возможности и поймает нас на этих слабостях. Он всегда найдет способ усилить их и извлечь из них прибыль и всегда сумеет оставить нас в дураках.