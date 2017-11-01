Одесский троллейбус: от победного сорок пятого – до наших дней

Одесский троллейбус отметил День рождения: ему исполнилось 72 года. Да-да, именно в ноябре 1945 года по улицам города прошли первые одесские троллейбусы!

В честь дня рождения одесского троллейбуса КП «Одесгорэлектротранс» открыл двери для всех желающих в ремонтные мастерские предприятия. Так обычные одесситы смогли собственными глазами увидеть, как выглядит сегодня выстроенный некогда бельгийскими мастерами комплекс зданий боксов предприятия, а потом прокатиться на одесском троллейбусе по осеннему городу и услышать о том, как все начиналось 72 года тому назад.

Маршрут экскурсии был примерно таким же, как и в ноябре 1945-го – от площади Льва Толстого до Железнодорожного вокзала, с тем лишь отличием, что тогда троллейбус курсировал и по Дерибасовской, а теперь она закрыта для движения.

Одесситам рассказали, что постройка троллейбусных линий в Одессе началась в самом начале 1941 года. С началом войны она остановилась. Первыми троллейбусами, поступившими в Одессу, стали ЯТБ-4.

В 1966 году на улицах Одессы появляются новые для того времени троллейбусы «Киев» производства Киевского завода электротранспорта. Всего их эксплуатировалось 32 единицы до конца 1972 года. В 1969 году на 12 маршруте стали эксплуатироваться два троллейбусных поезда Владимира Веклича. Они формировались из двух троллейбусов «Киев-2», соединенных по системе Владимира Веклича. Позже к ним добавилось еще два поезда из троллейбусов «Киев-4».

Любопытно, что некоторые современные троллейбусные маршруты включают в себя часть закрытых когда-то трамвайных маршрутов. Например, в 2005 году был закрыт трамвайный маршрут № 4 (Застава 2 – ЦПКиО Шевченко), часть которого по ул. Успенской теперь является частью троллейбусного маршрута № 2. Часть троллейбусного маршрута № 5 и № 9 по ул. Греческой и Канатной до Куликового поля практически идентична большей части бывшего трамвайного маршрута № 23.

По Строгановскому мосту и под ним теперь пущены троллейбусы, а когда-то и там, и там курсировали трамваи. Вместо закрытого трамвайного маршрута № 30 по ул. Балковской планируется в будущем пустить троллейбус.