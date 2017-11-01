Опасный груз таится на дне морском

Ягорлыцкий залив, что находится в северной части Черного моря – редчайшей красоты водоем. Его длина 26 и ширина – 15 километров, он размещен между Кинбурнским полуостровом и полуостровом Ягорлыцкий Кут, омывая берега Николаевской и Херсонской областей. Вода в нем прозрачная, дно песчаное, как и его берега. В его прозрачной воде с более низкой соленостью, чем в Черном море, водятся ценнейшие рыбы: белуга, осетр и севрюга, для которых здесь хорошая кормовая база.

Несмотря на то, что залив привлекателен и своей природной красотой, и чистым воздухом, и пляжами, он населен лишь перелетными птицам. Из за отдаленности от городов и крупных населенных пунктов его берега всегда пустынны. Хотя археологи обнаружили на дне залива древнегреческие поселения VII века до нашей эры, лишь редкие любители – туристы посещают залив.

Опасная находка дайвера

А в то же время под покровом морских волн вот уже более 76 лет таится очень опасный груз – боеприпасы времен прошедшей войны. Приходится лишь удивляться, что их за столько лет никто не нашел в этом мелком водоеме. Лишь недавно дайвер обнаружил на мелководье затонувшую самоходную баржу, начиненную боеприпасами. О своей находке он сообщил в ГС ЧС Херсонской области. К месту опасной находки были командированы пиротехники и водолазы. Тщательно обследовав баржу, специалисты установили, что решить проблему обезвреживания содержимого в трюмах баржи очень сложно. Дело в том, что в трех ее трюмах водолазы обнаружили тысячи снарядов всех калибров, в т.ч. и крупнокалиберных, а также мощные донные мины. Чтобы вытащить все опасное содержимое, доставить его на сушу, потребуется много времени, сил и средств. А у спасателей на это денег нет. В связи с этим приняли решение: вопрос вынести на обсуждение областной комиссии по технической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии решили, что опасная находка может служить поводом для объявления чрезвычайной ситуации техногенного характера. Но даже несмотря на такой статус, решить проблему обезвреживания самоходной баржи с опасным грузом сейчас области не под силу. И вот по каким причинам. Прежде всего, на Черном море начался сезон штормов, что усложняет работу по выемке и доставке боеприпасов на сушу. Но самое важное – на подъем, вывоз, уничтожение снарядов и мин нужны немалые деньги. По самым скромным подсчетам на эти цели понадобится минимум 800 тысяч гривен. Поиском необходимой суммы занимаются руководители области. А чтобы опасная находка не стала достоянием любителей острых ощущений, решено баржу охранять, а район ее затопления объявить запретным для прохождения любых судов, катеров и лодок.

Ситуация, которая сложилась в Херсонской области по обезвреживанию самоходной баржи с боеприпасами, является проблемой не местного, а государственного значения. Следовательно, такая работа должна финансироваться не из местного, а из государственного бюджета. А чтобы обеспечить такое финансирование, необходимо получить заключение экспертиз научных учреждений Министерства обороны и Министерства экологии Украины, которые должны сделать выводы о силе взрыва, если необходимо будет взрывать баржу на месте с грузом и какой при этом будет нанесен ущерб окружающей среде.

Пять лет назад был обнаружен эскадренный миноносец «Фрунзе», его груз не обезврежен до сих пор

Между прочим, Херсонская область уже сталкивалась с подобной проблемой. Пять лет назад у Тендеровской косы Черного моря был обнаружен эскадренный миноносец «Фрунзе». Когда его обнаружили, то оказалось, что его трюмы заполнены различными боеприпасами. Как и нынче, на выемку и уничтожение опасного содержимого денег не нашлось. Правда, часть средств предоставил Евросоюз в рамках глобального проекта по разминированию. Однако отпущенных денег хватило на выемку лишь части опасного груза. Это снаряды 45 и 102 мм, которые извлекли и подорвали. А вот торпеды, глубинные бомбы и мины по-прежнему находятся в трюмах корабля и когда их извлекут и уничтожат, никто не ведает.

Кстати, гибель эсминца «Фрунзе» тесно связана с историей защиты нашего города. Дело в том, что эсминец в августе 1941 года находился в составе группы кораблей Черноморского флота: крейсера «Червона Украина», лидера «Ташкент», эскадренных миноносцев «Смышленый», «Шаумян» и канонерской лодки «Красная Грузия», которые поддерживали артиллерийским огнем защитников Одессы.

В этот день эскадренный миноносец «Фрунзе» выполнял очень важную задачу – вел артиллерийский огонь по вражеским батареям и одновременно создавал дымовую завесу, чтобы скрыть место нахождения остальных кораблей, чем не позволял вражеской артиллерии вести по ним прицельный огонь. Сам же эсминец был виден врагам, и они вели по нему шквальный огонь. Один тяжелый снаряд попал в корабль, на стыке борта и палубы образовалась пробоина, но механизмы не были повреждены. Осколками снаряда был убит один человек и четыре моряка ранены, в том числе командир корабля П.А.Бобровников, но он не покинул мостик до окончания операции.

Положение оборонявшихся войск под Одессой осложнялось, чтобы помочь им, командование решило в ночь на 22 сентября высадить в тылу врага морской десант в составе полка морской пехоты. Десантирование в районе села Григорьевка прошло успешно. Я встречался с участником этого десанта, жителем Херсона Владимиром Курганом. Он рассказывал, что ему и его товарищам из полка морской пехоты удалось тогда уцелеть. Но, к сожалению, Одессу пришлось оставить врагам на временную оккупацию.

– Когда мы покидали Одессу, все поклялись, что скоро вернемся, – рассказывал мне светлой памяти Владимир Курган.

И он действительно вернулся 10 апреля 1944 года в наш город и даже участвовал в торжественном прохождении освободителей по улицам Одессы, что зафиксировал военный фотокорреспондент газеты «Правда».

Однако вернемся к событиям осени 1941 года. Чтобы согласовать с командующим Одесским оборонительным районом план взаимодействия при высадке десанта, ранним утром 21 сентября командующий эскадрой Л.А. Владимирский вышел из Севастополя на эсминце «Фрунзе». Корабль в 14 часов уже находился в районе Тендровской косы, в это время сигнальщик «Фрунзе» доложил, что наблюдает горящую канонерскую лодку «Красная Армения», как оказалось, в нее попала вражеская бомба. Командир эсминца дал команду на сближение с лодкой. В это время со стороны солнца на корабль заходил вражеский самолет. Зенитчики отразили атаку, а тем временем моряки спустили шлюпки и начали спасать плавающих людей.

Но бедствие в этот день преследовало эсминец и его команду. Не успели оказать помощь морякам канонерской лодки, как на «Фрунзе» налетело девять «Юнкерсов». Корабль, набирая скорость, направился в море, но вражеские стервятники догнали его и начали сбрасывать бомбы. Несмотря на шквальный огонь зенитчиков одному из стервятников удалось сбросить прицельную бомбу, которая взорвалась у борта в районе полубака корабля. Взрывной волной и осколками разрушило часть ходового мостика. Были убиты почти все, кто находился в ходовой рубке, в том числе контр-адмирал Л.А. Владимирский, командира корабля и его помощника ранило. Несмотря на ранение, к штурвалу управления стал сам командир корабля.

Однако вражеские бомбардировщики поняли, что эсминец оказался в сложной ситуации и продолжали пикировать на корабль. Очередная бомба попала в палубу рядом с четвертым орудием, эсминец сильно встряхнуло и он начал оседать кормой в воду. Вышли из строя правая машина, телеграф и рулевое управление. Машинисты сумели ввести в строй правую машину, а вся команда корабля боролась за его выживание и сумела выбросить эсминец на мелководье в районе Тендровской косы. Как только корабль остановился на грунте, к нему подошел буксир, в корму которого в это время попала бомба.

Моряки эсминца вплавь начали добираться к Тенровской косе. Из команды «Фрунзе» спаслось 110 человек, погибло около 50. Из полузатонувшего буксира подошедший торпедный катер спас тех моряков, которые остались в живых.

Вот уже более 76 лет прошло с того трагического времени, когда эскадренный миноносец «Фрунзе» закончил свой боевой путь у Тендровской косы. Воспоминания о героических днях его команды остались лишь в виде архивных данных. А нам достались заботы, как обезвредить опасный груз, находящийся в трюмах эсминца и самоходной баржи, чтобы он не принес беду потомкам героических защитников и освободителей Одессы.