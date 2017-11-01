Когда молчать лучше, чем говорить

Не успела спасть волна возмущения словами социального министра Украины Андрея Ревы о том, что украинцы слишком много едят, проедая половину своих доходов, как бывший замполит «порадовал» новым откровением. Теперь он сказал, что украинцы жалуются на нехватку тепла в квартирах потому, что ходят дома в трусах. Оттого им, видимо, и не хватает субсидий.

Удивляться тут нечему. Ведь высшие государственные органы страны порой становятся пристанищем для людей малокомпетентных. А порой и обыкновенных карьеристов. Например, министр внутренних дел Арсен Аваков издал какую-то книгу. Так в очередь за экземпляром этого издания и, понятно, с подписью автора выстроились приближенные. В их числе был и опростоволосившийся «спасатель» Зорян Шкиряк, которого после скандальной спасательной операции в Катманду отстранили от должности исполняющего обязанности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, Зорян Шкиряк остался советником министра внутренних дел.

Недавно Шкиряка можно было видеть под зданием суда, где рассматривалось дело украинского пограничника Александра Колмогорова, получившего тринадцать лет заключения за то, что открыл огонь по гражданской машине на контрольно-пропускном пункте, и в результате погибла молодая женщина. Теперь суд был апелляционным. И отпустил Колмогорова на свободу, поскольку дело возвращено на доследование. Под зданием суда активисты побили Зоряна Шкиряка, очевидно, не разобравшись в степени его патриотизма.

Другой советник министра внутренних дел народный депутат Антон Геращенко сказал, что откажется от поста советника. Видимо, в этом есть смысл, ибо Антон Геращенко и без того занят в Верховной Раде. Чего не скажешь про Зоряна Шкиряка, которому хочется быть при деле. Как и другому подручному Арсена Авакова Илье Киве. Недавно Кива шокировал украинскую общественность своим заявлением о том, что будет баллотироваться на пост Президента страны.

Очевидно, тут тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить. К этому совету следовало бы прислушаться и министру социальной политики Андрею Реве.