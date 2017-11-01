Даешь 25 декабря!

Наша Верховная Рада ударно поработала и наконец-таки приняла закон, которого ждали миллионы украинцев! Ждали этого закона пенсионеры, бюджетники, инвалиды, даже роженицы в роддомах прервали процесс и прильнули лбами к холодным оконным стеклам в ожидании салюта, знаменующего принятие судьбоносного решения! Все уже предвкушают, как проведут новый выходной – 25 декабря, Рождество по григорианскому календарю или Католическое Рождество.

Причем принят этот закон не слишком верующими людьми, а теми, кто ни в кого, кажется, не веруя, стремится таким образом стать ближе к Европе. Вдобавок тем же камнем убить второго зайца: дав что-то одно, забрать другое, а именно – 2 мая согласно тому же закону больше не будет выходным днем. Конечно, принятие закона тяжело досталось уважаемому господину спикеру: часть депутатов ну никак не хотела голосоватьза проект с его поправкой, иные же не хотели голосовать за проект без поправки. Что делать? Возникла угроза, уйдя в обсуждение, утратить законопроект! Пришлось даже запретить депутатам делать перерыв: ведь не соберутся же потом назад, бездельники такие! Бедняга Парубий метался, как та обезьянка, между умными и красивыми, со страстью призывая коллег-депутатов проголосовать хоть за какой из вариантов, лишь бы прийти к положительному решению (дуже, дуже важливий закон! Страна вперед не пойдет, если мы не примем его!). Его ламентации были услышаны и вознаграждены: закон принят, несмотря на резонные возражения ряда парламентариев.

Так, депутат от БПП Матвиенко предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение церквей:

– Прошу вас не разрушать православие, мы же православное государство, вы должны понимать, что за этим кроется уничтожение православия, нам следует просить церкви переходить на Григорианский календарь.

Но высказывания в защиту канонического православия остались «гласом вопиющего в пустыне».

Виктория Сюмар традиционно усмотрела в этих выступлениях вездесущую «руку Кремля и скрепы руського мира». Она безапелляционно утверждает, что принятие закона о 25 декабря «объеднае украинське суспильство, це ришення введе Украину в цивилизований, нормальний свит».

Казалось бы, зачем копья ломать из-за этого закона, что в нем такого страшного? Ан нет, есть страшное. Ведь вспомните о Великой Отечественной войне, которую сначала предложили называть альтернативно – Вторая Мировая, а теперь уже название «Великая Отечественная» вынесено за рамки законности. То же самое можно сказать о Дне победы. Недалек тот день, когда мы будем праздновать только 8 мая – ясное дело, так мы будем ближе к Европе. Однако хочется ехидно спросить: панове депутаты, а назовите, пожалуйста, государство, в котором выходной день определяет европейский курс страны? Что-то здесь не то. Ведь живут же в Украине и мусульмане, но Рамадан не делают выходным днем. Иудейские Рош-а-Шана, Йом-Кипур, Песах – тоже не выделяются специальными законами в общегосударственные выходные дни. Значит, можно предположить, что кому-то выгодно специально кинуть этот камень раздора между католиками и православными (греко-католики празднуют Рождество Христово с 6 на 7 января, а многие протестанты вообще его не празднуют)

Хочется напомнить некоторым патриотичным зрадофилам, что Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря от 26 января 1918 года – принятый Советом народных комиссаров (СНК) России нормативный правовой акт о переходе Советской России на григорианский календарь. А впервые вопрос о календарной реформе был поставлен уже на одном из первых заседаний Совнаркома 16 (29) ноября 1917 года. На заседании 23 января (5 февраля) 1918 года были предложены два проекта и образована комиссия для их рассмотрения. Один из проектов предусматривал постепенный переход к григорианскому календарю, то есть предполагалось каждый год отбрасывать по 24 часа. Поскольку к тому моменту разница между календарями составляла уже 13 дней, то полный переход на новый стиль занял бы 13 лет. Преимуществом этого варианта было то, что им могла воспользоваться и православная церковь, которая тогда же, 23 января (5 февраля), специальным декретом была отделена от государства. Второй вариант, который и был в итоге принят, был жёстче и предусматривал одномоментный переход на новый стиль. Интересы церкви при этом не учитывались. Сторонником этого варианта был Ленин.

В свете вышесказанного дополнительные смыслы приобретает высказывание бывшего секретаря райкома комсомола, затем заведующего отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола и одного из координаторов Демократической платформы в КПСС, ратовавшей за обновление, децентрализацию Компартии, а ныне пламенного декоммунизатора Александра Турчинова:

– Это решающее историческое решение, которое укрепит позицию Украины на пути к европейской интеграции и позволит нам порвать с московскими календарями и российскими имперскими стандартами, – на чистейшем русском заявил Турчинов на сайте СНБО.

Итак, мы видим, что версия «дерусификации» праздника Рождества Христова притянута за уши и не выдерживает никакой критики. Скорее можно утверждать, что, как и Советская – Соловецкая, так и нынешняя украинская власть единодушны в своей ненависти к православию. Причины угадать несложно: во главе той и другой стоят адепты совсем другой религии, можно даже с высокой долей вероятности предположить, что их религия – сатанизм. Не в аллегорическом, а в прямом смысле. С культовыми кровавыми человеческими жертвоприношениями. Со стремлением развратить нашу молодежь, попрать, исказить и предать на поругание, подменить на дешевую фальшивку все, что испокон веков считалось высшей ценностью в нашем народе. Эти сущности, являясь владельцами всех без исключения средств массовой информации, стремятся навязать свой тип мышления как можно большему числу людей, «чтобы соблазнить, если возможно, и избранных». Потому неудивительно, если «просто еще один выходной день» вскоре обернется шельмованием и новыми гонениями на тех, кто станет праздновать Рождество Господа нашего Иисуса Христа не по-европейски, а по старой традиции, 7 января.