Шерлок против Холмса, а над ними – Труба

Глава финансового департамента Национального агентства противодействия коррупции Анна Соломатина заявила, что агентство работает под контролем Администрации Президента и опубликованные факты электронного декларирования не всегда соответствуют действительности. В частности, финансовому департаменту было приказано умолчать итоги электронного декларирования народного депутата из БПП Борислава Розенблата, а также некоторых высших государственных чиновников. Вскоре после этой пресс-конференции Соломатину уволили с должности. Ранее Национальное агентство противодействия коррупции предъявляло претензии к Национальному Антикоррупционному бюро. А на днях Генеральная прокуратура Украины возбудила криминальное производство против директора НАБУ Артема Ситника. В ответ Национальное Антикоррупционное бюро обвинило Генерального прокурора Юрия Луценко в незаконном обогащении. Словом, Шерлок борется с Холмсом. А теперь над ними будет Роман Труба, который выиграл конкурс на должность директора Государственного бюро расследований. Эта структура создана для контроля за топ-чиновниками, прокурорами и судьями. Под нее подпадает и Национальное Антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура Украины. Так что Шерлок борется с Холмсом, а Труба получается сверху. Роман Труба стал директором ГБР после работы заместителем прокурора Львовской области. А во львовскую прокуратуру его привел тогдашний исполняющий обязанности Генерального прокурора Махницкий. На должность директора претендовал и главный военный прокурор Анатолий Матиос. Однако он набрал только два голоса из девяти возможных. Теперь антикоррупционных органов в нашей стране хоть пруд пруди. Правда, западные партнеры Украины хотели бы от них не имитации работы, а конкретных результатов. Еврокомиссар господин Хан прямо заявил, что бороться с коррупцией не означает только создавать антикоррупционные органы.