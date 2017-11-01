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  • Дата: Вчера, 16:23
Вчера, 16:23

Причиной трагедии в Белгород-Днестровской районе, где во время пожара погибли двое детей, стал самодельный обогреватель

Категория: Новости


Причиной трагедии в Белгород-Днестровской районе, где во время пожара погибли двое детей, стал самодельный обогреватель

К такому выводу пришли эксперты ГСЧС.

Пожар возник накануне в селе Староказачье. В частном доме еще до приезда спасателей огонь был погашен сотрудниками местной пожарно-сторожевой службы и местными жителями.

Однако на месте возгорания были обнаружены тела двух детей - четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика. Родителей во время пожара в домке не было, и дети были оставлены без присмотра.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.



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