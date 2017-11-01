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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

ЧП в Одесской области. Гранатой подорвался морской пехотинец. Пострадавший погиб

Категория: Новости


ЧП в Одесской области. Гранатой подорвался морской пехотинец. Пострадавший погиб

По информации пресс-службы ВМС Украины, ЧП произошло 27 ноября в одной из воинских частей, расположенных в Одесской области.

На месте работают сотрудники военной Прокуратуры совместно с полицией.

Подробностей упорно не сообщают. Единственное, что официально сообщается, это то, что от взрыва гранаты больше никто не пострадал. По основной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с гранатой.

Отметим, что по данным ИА «Думская», трагедия произошла в селе Дачное, а погиб боец 137-го отдельного батальона морской пехоты.



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