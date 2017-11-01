Район Шкодовой горы в Одессе по-прежнему остается без тепла

Как было отмечено в ходе аппаратного совещания в областной администрации, вопрос все еще «завис» на правительственном уровне.

Однако, как отметил губернатор Максим Степанов, этот вопрос вынесен на завтрашнее заседание Кабмина, и, по информации губернатора, будет окончательно решен.

В частности, «…будет определен субъект хозяйствования, который будет обеспечивать подачу тепла в район Шкодовой горы!»

Так что, по мнению главы региона, подача тепла будет обеспечена в ближайшие два-три дня.

Отметим, что городские власти подобные обещания давали уже неоднократно.