В Одесской области полицейский начальник погорел на взятке

В Раздельнянском районе при получении взятки задержали заместителя начальника одного из местных отделений полиции.

По информации областной прокуратуры, офицер полиции вымогал деньги от местного бизнесмена за не открытие уголовного дела.

Причем, «цена вопроса» составляла всего девять тысяч гриевн.

В Прокуратуре сообщили, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 368 УК Украины(получение неправомочной выгоды).

Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания полд старжей с правом выхода под залог в 480 тысяч гривен.