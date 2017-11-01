Вопрос с подачей тепла в жилой комплекс «Новые Черемушки» решен лишь частично

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в областной администрации директор департамента коммунального хозяйства Одессы Александр Козловский, из пяти многокрватирных домов данного комплекса тепло подается только в три. Что же касается остальных, то здесь вопрос упирается в позицию «НАК «Нефтегаз», которая требует подписания трехстороннего договора, в котором должна быть подпись застройщика.

Который в настоящее время находится в розыске.

Тем не менее, по словам чиновника,«подвижки» в разрешении проблемы уже есть.

Так, жители согласились на предложение НАК для выделения лимита газа на т.н. договорную цену. Которая, как выясняется примерно в полтора раза превышает льготную , определенную для населения.

Правда, вопрос, на каком собственно основании На каком основании компания настаивает на такой оплате, поставленный губернатором Максимом Степановым , так и остался без ответа.