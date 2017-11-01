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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Муниципалитет держит на депозитах более полумиллиарда гривен

Категория: Новости


Муниципалитет держит на депозитах более полумиллиарда гривен

Такая информация прозвучала на заседанири бюджетной комиссии горсовета.

По словам директора департамента финансов, и по совместительству вице-мэра Светланы Бедреги, на депозитах в «Укргазбанке» и «Ощадбаке» находятся пятьсот сорок девять миллионов гривен.

По ее словам, средства будут сняты со счетов до конца декабря. Но в начале следующего года будет проведен новый конкурс среди банков на право размещения свободных средств городского бюджета.

По мнению чиновника, средства положены с правом снятия по первому требованию. По мнению Светланы Бедреги, это выгодно для города, поскольку позволяет за счет депозитных ставок получать дополнительные доходя в бюджет.

 

 

 



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