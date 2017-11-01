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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Городской бюджет «потяжелел» более, чем на миллиард

Категория: Новости


Городской бюджет «потяжелел» более, чем на миллиард

На последнюю неделю ноября в доходную часть городского бюджета поступило 5,085 миллиардов гривен.

Такие данные привела на совещании в горсовете директор департамента фиенансов Светлана Бедрега.

По ее словам, это почти на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

« В гривневом выражении прирост составляет 1,156 миллиарда  гривен!»

Что же касается поступлений в бюджет развития, то, по словам чиновника,  они  уже почти полностью выполнен и годовые плановые показатели будут полностью «закрыты» уже до конца недели.

 



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