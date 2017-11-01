В школах Одессы планируют ликвидировать родительские комитеты

Соответствующую петицию на имя мэра Одессы разместили на платформе «Социально активный гражданин».

В документе предлагается запретить создание и дальнейшее существование каких-либо родительских комитетов в школьных и дошкольных учреждениях.

По словам автора петиции, такие комитеты находятся под влиянием руководства заведений, в результате чего возникают случаи систематических поборов.

Под видом «благотворительных взносов», с родителей собирают денежные средства в обязательном порядке, а не по желанию, как это указано в законе.

Кроме того, такие взносы поступают к руководителям школ не на банковские счета, а через родительский комитет.

«В таком случае, такие родительские комитеты можно считать еще одним звеном для осуществления коррупции, а не благотворительной организацией. Поэтому прошу их запретить»,– указано в петиции.