На спасение Тилигульского лимана ушло уже 50 миллионов гривен

Областные власти намерены спасти Тилигульский лиман до конца текущего года. Реконструкция соединительного канала между Тилигульский лиман и Черным морем подходит к концу. Завершено строительство шлюза между Сычавки и Коблево, который будет контролировать уровень воды.



Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

«Сооружение возведено на 80%. Главное, это то, что Лиманская районная администрация сообщила, что Тилигульский лиман соединят с морем и пустят воду до конца этого года. Скорее всего, это произойдет после 20 декабря. После соединения лимана с морем уровень солености упадет. Это поможет вернуть рыбу в водоем», — подчеркнул глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Сейчас проект финансируется из государственного и областного бюджетов. С момента начала реконструкции уже израсходовано более 50 млн. грн. гривен.

Реконструкция канала началась в октябре прошлого года. Из-за того, что построенное в советское время сооружение засыпало песком и заилило. Соответственно, лиман начал мелеть, а уровень солености воды стал вдвое больше, чем в Черном море – более 30 промилле. Отремонтированный канал поможет «оздоровить» водоем, в частности, обогатить ее рыбными ресурсами.