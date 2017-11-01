Одесские таможенники обнаружили алкогольные изделия на сумму 55 тыс. грн

Одесские таможенники, совместно с представителями СБУ в Одесской области обнаружили алкогольные изделия на общую сумму 55 тыс. грн рядом с отделением одного из почтовых операторов. Об этом сообщает пресс-центр ГУ Государственной фискальной службы Украины в Одесской области.

Бутылки с элитным алкоголем иностранного производства находились в автомобиле под управлением гражданина Украины без каких-либо товаросопроводительных документов.

Емкости по 0,7 литров с виски, водкой, текилой, ромом и ликером известных брендов не имели марок акцизного сбора Украины.

По факту хранения и перевозки товаров, которые были ввезены на территорию Украины с сокрытием от таможенного контроля, составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 484 Таможенного кодекса Украины. Алкогольные изделия изъяты.