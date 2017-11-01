 
Информация к новости
  • Просмотров: 42
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одессе горела "Панорама"

Категория: Новости

В Одессе горела "Панорама"

Сегодня около 7:00 утра на телефон службы ГСЧС в Одесской области поступил звонок о пожаре в ТЦ "Панорама", расположенном в Киевском районе возле кинотеатра "Золотой Дюк". В Одессе загорелся торговый центр "Панорама" Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС.  Отряд спасателей из 40 человек сразу же выехал на место происшествия и обнаружил, что сильное пламя занялось в производственном помещении,  в результате чего произошло сильное задымление на верхних этажах здания.  Локализация пожара происходила с заметными трудностями для спасателей, но им удалось потушить огонь через полчаса после прибытия.  Пострадавших от пожара не обнаружено, сейчас ведется следствие для выяснения причин возгорания.    



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 