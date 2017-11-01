В Одессе горела "Панорама"

Сегодня около 7:00 утра на телефон службы ГСЧС в Одесской области поступил звонок о пожаре в ТЦ "Панорама", расположенном в Киевском районе возле кинотеатра "Золотой Дюк". В Одессе загорелся торговый центр "Панорама" Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС. Отряд спасателей из 40 человек сразу же выехал на место происшествия и обнаружил, что сильное пламя занялось в производственном помещении, в результате чего произошло сильное задымление на верхних этажах здания. Локализация пожара происходила с заметными трудностями для спасателей, но им удалось потушить огонь через полчаса после прибытия. Пострадавших от пожара не обнаружено, сейчас ведется следствие для выяснения причин возгорания.