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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Владимир Гройсман-«необходимо как можно быстрее провести демаркацию на всем протяжении украино-молдавской границы!»

Категория: Новости


Владимир Гройсман-«необходимо как можно быстрее провести демаркацию на всем протяжении украино-молдавской границы!»

Такое предложение озвучил премьер-министр Украины в ходе переговоров со своим молдавским коллегой Павлом Филипом.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, речь идет , в первую очередь, о т.н. приднестровском участке границы. По этому поводу достигнуто полное взаимопонимание.

Отметим, однако, что механизм реализации этой инициативы Владимира Гройсмана остается непонятным. Ведь для проведения процесса демаркации необходимо участие пограничников обеих сторон.

Однако молдавские пограничники приднестровский участок границы не контролируют.

Там находятся сотрудники пограничных служб непризнанной ПМР. А привлечение их к процессу демаркации равносилен фактическому признанию независимости Приднестровья. Что напрочь расходится с   позицией в этом вопросе Украинского руководства



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