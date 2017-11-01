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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Одессу прибыл современный американский эсминец

Категория: Новости


В Одессу прибыл современный американский эсминец

Сегодня в Одесский порт с почти суточным опозданием вошел американский эсминец «Джеймс Вильямс».

По имеющейся информации, задержка была связана с сильным штормом.

Корабль пробудет в Одессе несколько дней.

Отметим, что «Джеймс Вильямс», один из самых современных боевых кораблей этого класса, который когда-либо находился в Одесском порту.

Корабль оснащен современным радиолокационным оборудованием и вооружением. В частности , на его борту имеются ракеты типа «Тамагавк» и «Стандарт», а так же противокорабельные ракеты «Гарпун» и мощное зенитное вооружение.

Кроме того, он оснащен двумя вертолетами.

Скорость судна составляет 32 узла, а экипаж - триста восемьдесят человек.

Отметим, однако, что новым этот корабль может считаться весьма относительно. Ведь он был принят в эксплуатацию еще в 2004 году.



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