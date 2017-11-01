Сразу два «заминирования» произошли сегодня в Одессе

Утром прохожие на «7 километре» обнаружили подозрительную оставленную без присмотра коробку и решили, что там мина. О чем и сообщили в полицию.

На место прибыли правоохранители. Спасатели и кинологи, оцепили прилегающую территорию и проверили содержимое. По имеющейся информации, ничего взрывоопасного найдено не было.

А несколько часов спустя по линии «102» поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в помещении Одесского Аппеляционного суда.

На место так же срочно прибыли сотрудники полиции, спасатели и кинологи, эвакуировали людей и в настоящее время проверяют помещение.

Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства выявлено не было. Таким образом, это сообщение снова стало проявлением «телефонного терроризма», которые, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев остаются безнаказанными.