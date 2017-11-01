 
Информация к новости
  • Просмотров: 42
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Одесская железная дорога понесла колоссальные убытки из-за воров

Категория: Новости

Одесская железная дорога понесла колоссальные убытки из-за воров

С начала года Одесская железная дорога понесла колоссальные убытки. Только из-за разворовывания имущества магистрали она потеряла 6,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре регионального филиала «Укрзалізниці», передает usionline.com. За аналогичный период прошлого года железная дорога потеряла на 1 миллион гривен меньше.

По словам сотрудников «Укрзалізниці», люди чаще всего воруют средства сигнализации, централизации и блокирования. Из-за этого не только задерживаются поезда, но и возникают аварийные ситуации. Так, при выведении из строя железнодорожной централизации сотрудник «Укрзалізниці» больше не может дистанционно управлять стрелками и сигналами, что может привести даже к смерти людей.

Всех, кто стал или станет свидетелем противоправных действий на железной дороге, просят сообщать об этом дежурному диспетчеру военнизированной охраны: (048) 727 99 17.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 