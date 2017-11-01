Одесские «национал-активисты» требуют новой громкой отставки… На сей раз –Прокурора области

Около полутора сотен т.н. «активистов» собрались на громкий митинг возле областной Прокуратуры.

После непродолжительного противостояния со «сторожившими» вход в здание Нацгвардейцами, инициативная группа была все же пропущена внутрь и смогла высказать свои требования Прокурору.

Как выяснилось, помимо стенаний о «притеснениях патриотов»они требовали освобождения из-под стражи известного « уличного активиста» Демьяна Гангула, отправленного за противоправные действия в общественных местах под стражу без права освобождения под залог.

А когда не встретили у Прокурора области понимания и согласия, «просочившиеся» в здание Прокуратуры «активисты» стали требовать…отставки самого Прокурора области Олега Жученко.

Отметим, однако, что зацикленные на своих требованиях и правах «активисты» напрочь забывают , по меньшей мере, о двух важных обстоятельствах.

Во первых, что прокуратура даже при желании просто не в состоянии отметить решение суда. Причем не только в демократической. Но даже в сугубо тоталитарной стране!

То есть, они просто не туда пришли…

И во-вторых, что полторы-две сотни профессиональных «активистов» не могут говорить от имени общественности и вообще представлять ее интересы. Уже просто по той причине, что в миллионном городе не выходят за рамки статистической погрешности!