Одесским пенсионерам подняли пенсии…обрезали социальную помощь.

После утвержденных Кабмином пересмотра пенсий десятки тысяч одесских пенсионеров теряют право на муниципальную социальную помощь на отопление.

Которая как известно составляет четыресмта гривен ежемесячно.

Ведь, согласно решению депутатов, на такого рода дотацию имеют право только те граждане преклонного возраста, пенсия котрызх не превышает 1700 гривен.

Таким образом получается что многие от увеличения размеров пенсий только проиграли, так как уровень прироста нений оказались куда меньше тех 400 гривен, которые они получали от города.

Отметим, что, согласно официальной информации, в настоящее время «…члены бюджетной комиссии рассматривают варианты решения опроса!

Хотя для решения возникшей проблемы и нужно то всего-ничего !Только внести на сессию предложение об увеличен максимального размера пенсии, необходимого для получения «отопительной дотации», а затем заручиться одобрением большинства депутаского коруса.

А ближайшая сессия намечена уже на середину ноября!