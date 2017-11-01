Уровень заболеваемости гриппом и ОВЗ находится ниже эпидемического уровня.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения области Вячеслав Полясный.

По его словам, на сегодняшний день уровень заболеваемости почти на 20% ниже эпидпорога. И заболеваемость находится примерно на сезонном уровне.

Отметим, что вспышка заболеваемости гриппом и ОРЗ , согласно прогнозам медиков, ожидается уже в декабре.

Причем помимо ряда уже «отметившихся» в Одесском регионе штаммов ожидается приход и нового штамма «Мичиган», с которым нам пока еще сталкиваться не приходилось.