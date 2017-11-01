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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Уровень заболеваемости гриппом и ОВЗ находится ниже эпидемического уровня.

Категория: Новости


Уровень заболеваемости гриппом и ОВЗ находится ниже эпидемического уровня.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения области Вячеслав Полясный.

По его словам, на сегодняшний день уровень заболеваемости почти на 20% ниже эпидпорога. И заболеваемость находится примерно на сезонном уровне.

Отметим, что вспышка заболеваемости гриппом и ОРЗ , согласно прогнозам медиков, ожидается уже в декабре.

Причем помимо ряда уже «отметившихся» в Одесском регионе штаммов ожидается приход и нового штамма «Мичиган»,  с которым нам пока еще сталкиваться не приходилось.

 

 

 

 

 

 



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