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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Работа областной службы по делам детей является неудовлетворительной

Категория: Новости


Работа областной службы по делам детей является неудовлетворительной

Такой вывод сделал губернатор Максим Степанов.

По его словам, ситуация сложившаяся в Березовской приюте для детей -тому наглядное подтверждение. «Почему я должен узнавать о серьезных проблемах в таких учреждениях от волонтеров? И почему я, а не вы, нахожу время и возможность для общения с ними?» -возмущенно поинтересовался глава региона у руководства областной службы по делам детей.

Он рассказал, что во во время его посещения Березовского района он без предупреждения приехал в этот приют и убедился, что претензии волонтеров совершенно обоснованы.

Поэтому он распорядился создать специальную комиссию, в состав которой войдут не только чиновники, но и общественники. Которые будут без предупреждения посещать приюты и детские дома и школы-интернаты и проверять их работу и техническое состояние.



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