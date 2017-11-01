Горсовет закупает цветы

Глава Одесского городского совета распорядился увеличить сумму средств выделяемых на закупку цветов для торжественных мероприятий.
Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Одесского городского совета.
В документе идет речь о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов отдал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от 24 марта 2017 года «О выделении средств на приобретение цветочной продукции для участия в общегородских мероприятиях в 2017 году».
Теперь, согласно новым поправкам, в текущем году Одесский горсовет потратит не 77 тыс. гривен, а 112 тыс.