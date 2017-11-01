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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Горсовет закупает цветы

Категория: Новости

Горсовет закупает цветы

Глава Одесского городского совета распорядился увеличить сумму средств выделяемых на закупку цветов для торжественных мероприятий.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Одесского городского совета.

В документе идет речь о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов отдал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от 24 марта 2017 года «О выделении средств на приобретение цветочной продукции для участия в общегородских мероприятиях в 2017 году».

Теперь, согласно новым поправкам, в текущем году Одесский горсовет потратит не 77 тыс. гривен, а 112 тыс.



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