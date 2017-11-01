Одессу сковали пробки

Водителям на заметку. Ряд автомагистралей Одессы лучше объезжать. Серьёзные пробки сковали город.

Практически остановилось движение сразу в нескольких точках посёлка Котовского. Упавший утром прямо на проезжую часть тополь застопорил трафик на улице Черноморского казачества. Автомобили там двигаются со скоростью 4 км/ч. Машины с трудом объезжают перегороженное место по трамвайным путям и тротуару.

Тянучка длиною в 7,5 км фиксируется на Николаевской дороге, улице Атамана Головатого и Балковской. Скорость потока составляет 7 км/ч.

На Среднефонтанской также пробка. Из-за аварии движется транспорт там со скоростью 7 км/ч. Ещё медленнее продвигается поток на Адмиральском проспекте — 5 км/ч.

На полкилометра растянулась пробка на проспекте Шевченко. И уже традиционно стоят Пушкинская улица, Итальянский бульвар и Привокзальная площадь.



