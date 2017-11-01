В Белгороде-Днестровском ищут пропавшую девушку

Белгород-Днестровским отделом полиции разыскивается несовершеннолетняя Филипенко Елизавета Ярославна, 17.06.2000 года рождения, жительница Белгорода-Днестровского.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГУНП Одесской области, девушка и раньше уходила из дома.

28 ноября года девушка ушла из дома и ее местонахождение неизвестно. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и следственным отделом Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.115 УК Украины.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160см, волосы темного цвета средней длины.

Была одета: куртка (пуховик) черного цвета, сапоги, похожие на «берцы», спортивные штаны, кофта синего цвета, шапка синего цвета с «ушками».

Уважаемые граждане! При получении любой информации о местонахождении несовершеннолетней, просим сообщить в Белгород-Днестровский ОП ГУНП в Одесской области по линии «102» и по телефонам:

дежурная часть / 04849/102, 2-83-61;

криминальная полиция 096-643-56-58.