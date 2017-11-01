Сразу два ДТП произошли сегодня утром в Одессе. Пострадали двое водителей, дерево и бетонный столб

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Первое столкновение произошло около 5 часов утра на Люстдорфской дороге.
Там автомобиль «Мазда» внезапно съехал с дороги и врезался в бетонный столб.
В результате 24-х летний водитель получил травмы и был госпитализирован.
Что стало причиной ДТП, пока не известно.
А спустя два часа в другой части города – на улице Черноморского казачества автомобиль «Мицубиси» на полной скорости врезался в придорожное дерево.
Дерево рухнуло, перекрыв на время автомобильное движение.
Правда, коммунальщики быстро его убрали. 23-х летний водитель автомобиля госпитализирован.
По информации патрульной полиции , пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.