Сразу два ДТП произошли сегодня утром в Одессе. Пострадали двое водителей, дерево и бетонный столб

Первое столкновение произошло около 5 часов утра на Люстдорфской дороге.

Там автомобиль «Мазда» внезапно съехал с дороги и врезался в бетонный столб.

В результате 24-х летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

Что стало причиной ДТП, пока не известно.

А спустя два часа в другой части города – на улице Черноморского казачества автомобиль «Мицубиси» на полной скорости врезался в придорожное дерево.

Дерево рухнуло, перекрыв на время автомобильное движение.

Правда, коммунальщики быстро его убрали. 23-х летний водитель автомобиля госпитализирован.

По информации патрульной полиции , пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.