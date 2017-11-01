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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Сразу два ДТП произошли сегодня утром в Одессе. Пострадали двое водителей, дерево и бетонный столб

Категория: Новости


Первое столкновение произошло около 5 часов утра на Люстдорфской дороге.

Там автомобиль «Мазда» внезапно съехал с дороги и врезался в бетонный столб.

В результате 24-х летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

Что стало причиной ДТП, пока не известно.

А спустя два часа в другой части города – на улице Черноморского казачества автомобиль «Мицубиси» на полной скорости врезался в придорожное дерево.

Дерево рухнуло, перекрыв на время автомобильное движение.

Правда, коммунальщики быстро его убрали. 23-х летний водитель автомобиля госпитализирован.

По информации патрульной полиции , пострадавший  находился в состоянии алкогольного опьянения.

 



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