Серьезный пожар произошел ночью в Одессе

По информации ГСЧС в пять минут первого ночи поступил сигнал о возгорании в здании на улице переулок Чапаева,2

Первый противопожарный экипаж прибыл на место уже через десять минут.

Выяснилось, что горит одноэтажное здание склада бытовой химии.

Причем к этому времени огонь охватил уже практически все здание и возникла реальная угроза переноса огня на соседние строения.

И хотя между зданиями не было необходимых противопожарных «разрывов»и возникли серьезные трудности с подачей воды, пожарным удалось локализовать пожар и не допустить возгорания соседних объектов.

Борьба с огнем продолжалась около трех часов.

В результате здание склада площадью около 2 тысяч квадратных метров выгорело практически полностью.

Отметим, что в борьбе с пожаром были задействованы девятнадцать единиц спецтехники и девяносто человек личного состава.