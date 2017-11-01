Вопрос о подаче тепла в район Шкодовой горы будет решен уже завтра

Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его ловам, вопрос вынесен на заседание Кабмина, которое должно было состояться сегодня, но перенеслось на завтра.

Именно там должно быть дано окончательное юридическое разрешение зпдействовать котельную закрытого НПЗ. Которая, собственно и подает тепло в прилегающий район.

При этом чиновник отметил, что технически котельная полностью готова к работе. И могла начать подавать тепло еще в начале отопительного сезона. Однако прямое распоряжение вице-премьера Геннадия Зубко по этому поводу оказалось фактически бойкотированным.

Добавим, что чиновник пообещали, что если завтра все юридические вопросы будут решены, то тепло в домах жителей Школдовой горы станет уже до начала следующей недели.