Движение маршрутных автобусов на маршруте №9 осуществляет транспорт КП «Одесгорэлектротранс»

Как сообщил после заседания исполкома директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, между КП и АТП 15106 идут судебные споры на право работы на этом маршруте. Но поскольку последнее судебное решение оказалось в пользу КП, именно оно до вынесения окончательного вердикта осуществляет работу на данном маршруте.

Причем, по словам чиновника, транспортная политика города заключается в том, чтобы максимально задействовать в пассажирских перевозках именно коммунальные предприятия. Поэтому вероятно, маршрут №9 –это только «первая ласточка».

Отметим, что данный маршрут является практически единственным, который полностью повторяет маршрут движения городского электротранспорта- троллейбуса того же 9-го маршрута.

Однако коммунальщики намерены взять под контроль и ряд других автобусных маршрутов, значительная часть пути которых повторяет троллейбусные и трамвайные маршруты.

В качестве примера Александр Илько привел маршрут №210.