Прокуратура направила в суд дело мужчины, сбившего трех пенсионерок

Прокуратура направила в суд дело мужчины, который в октябре сел пьяным за руль и сбил в селе Виноградовка Болградского района, троих пожилых женщин. Как сообщили в надзорном ведомстве, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Дело будет рассматривать Болградский районный суд. Сейчас 47-летний мужчина находится под стражей. Напомним, в ДТП произошло 12 октября. По информации полиции, водитель автомобиля «ВАЗ 2106» не справился с управлением и сбил троих жительниц села 1934, 1940 и 1942 года рождения, которые сидели на лавочке возле дома. Две женщины скончались на месте, третья — в больнице.