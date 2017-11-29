Сегодня, 30 ноября, в Одессе возле контейнера с мусором обнаружили окровавленный мешок, в котором оказался труп. Информацией поделились в секторе коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Правоохранители тут же прибыли на место страшной находки. В данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность погибшего и обстоятельства смерти. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причину смерти. Пока подробности происшествия неизвестны.