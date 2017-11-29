В Белгород-Днестровском сожгли пиццерию

Около 3:30 30 ноября в Белгород-Днестровский отдел полиции поступил сигнал о поджоге пиццерии на одной из центральных улиц райцентра.

Как сообщили в ОП, на месте происшествия правоохранители нашли кусок автомобильной шины и пластиковую бутылку с остатками горюче–смазочного вещества.

В результате пожара пострадали металлопластиковое окно и дверь пострадавшего заведения. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается, также решается вопрос о внесении данных о пожаре в Единый реестр досудебных расследований (по ч. 2 ст. 194 УК Украины). Кроме того, назначен ряд экспертиз.