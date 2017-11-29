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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Белгород-Днестровском сожгли пиццерию

Категория: Новости

В Белгород-Днестровском сожгли пиццерию

Около 3:30 30 ноября в Белгород-Днестровский отдел полиции поступил сигнал о поджоге пиццерии на одной из центральных улиц райцентра.

Как сообщили в ОП, на месте происшествия правоохранители нашли кусок автомобильной шины и пластиковую бутылку с остатками горюче–смазочного вещества. 
В результате пожара пострадали металлопластиковое окно и дверь пострадавшего заведения. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается, также решается вопрос о внесении данных о пожаре в Единый реестр досудебных расследований (по ч. 2 ст. 194 УК Украины). Кроме того, назначен ряд экспертиз.



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