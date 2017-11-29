Директора детской базы отдыха «Виктория» вернули в СИЗО

Директор «Виктории» Петра Саркисян возвращен в следственный изолятор.

Такое решение приняла колегия судей обласного Аппеляционного суда.

Таким образом, суд прислушался к позиции обвинения, которое наставало, что, находясь на свободе, обвиняемый может воздействовать на свидетелей и даже вообще скрыться от правосудия.

Напомним, что ранее Приморский прайонный суд Одессы выпустил Петрпа Саркисяна, обвиняемого по делу, связанному с пожаром в лагерне в результате котрого погибли три несовершеннолетние девочки, под залог в 128 тысяч гривен, который был внесен в тот же день.

Теперь сумма залога будет возвращена .