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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Директора детской базы отдыха «Виктория» вернули в СИЗО

Категория: Новости


Директора детской базы отдыха «Виктория» вернули в СИЗО

Директор «Виктории» Петра Саркисян возвращен в следственный изолятор.

Такое  решение приняла колегия судей обласного Аппеляционного суда.

Таким образом, суд прислушался к позиции обвинения, которое наставало, что, находясь на свободе, обвиняемый может воздействовать на свидетелей и даже вообще скрыться от правосудия.

Напомним, что ранее Приморский прайонный суд Одессы выпустил Петрпа Саркисяна, обвиняемого по делу, связанному с пожаром в лагерне в результате котрого погибли три несовершеннолетние девочки, под залог в 128 тысяч гривен, который был внесен в тот же день.

Теперь сумма залога будет возвращена .



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