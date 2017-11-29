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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Тилигульский водоем станет полноценным лиманом уже до конца года

Категория: Новости


Об этом в соцсетях сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

По его словам, строительство канала, соединяющего Тилигул с морем, вышло на завершающую стадию. И будет сдан в эксплуатацию уже до конца года.

По мнению экспертов, это позволит не только снять проблему пересыхания и обмеления лимана, но и восстановить его фауну.

Отметим, ч то работы по строительству канала были начаты еще в прошлом году и «потянули» на пятьдесят миллионов гривен.

Которые были направлены как из государственного, так и из областного бюджета.

 

 



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