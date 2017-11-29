На месте бывшего завода "Шторм" на Черемушках появится целый микрорайон

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Как рассказал после заседания исполкома вице-мэр Петр Рябоконь, на территории предприятия предполагается построить жилой комплекс из семи многоэтажных домов высотой 22-24 этажа.
Помимо жилых домов там будет построен подземный паркинг на несколько сотен автомобилей и спортивный комплекс.
Кроме того, на первом этаже одного из новостроев будет организован детский сад.
При этом чиновник гарантировал, что ни один метр находящийся поблизости территории школы застроен не будет!