На месте бывшего завода "Шторм" на Черемушках появится целый микрорайон

Как рассказал после заседания исполкома вице-мэр Петр Рябоконь, на территории предприятия предполагается построить жилой комплекс из семи многоэтажных домов высотой 22-24 этажа.

Помимо жилых домов там будет построен подземный паркинг на несколько сотен автомобилей и спортивный комплекс.

Кроме того, на первом этаже одного из новостроев будет организован детский сад.

При этом чиновник гарантировал, что ни один метр находящийся поблизости территории школы застроен не будет!