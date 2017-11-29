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  • Просмотров: 203
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На месте бывшего завода "Шторм" на Черемушках появится целый микрорайон

Категория: Новости


Как рассказал после заседания исполкома вице-мэр Петр Рябоконь, на территории предприятия предполагается построить жилой комплекс из семи многоэтажных домов высотой 22-24 этажа.

Помимо жилых домов там будет построен подземный паркинг на несколько сотен автомобилей и спортивный комплекс.

Кроме того, на первом этаже одного из новостроев будет организован детский сад.

При этом чиновник гарантировал, что ни один метр находящийся поблизости территории школы застроен не будет!



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