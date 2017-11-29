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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В будущем году городские власти намерены закупить сразу пятнадцать(!) новых электробусов

Категория: Новости


В будущем году городские власти намерены закупить сразу пятнадцать(!) новых электробусов

Об этом рассказал журналистам директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, именно с помощью такого подвижного и маневренного электротранспорта, коммунальщики намерены потеснить с пассажирских транспортных перевозок частные транспортные компании.

Отметим, что электробусы в восточной Европе уже показал себя самым экономными экологически чистым видом пассажирского транспорта.

Напомни, однако, что закупить первые такие «бесконтактные троллейбусы городские власти намеревались еще в первой половине нынешнего года.

Однако теперь, когда до конца года остался всего месяц, обещания плавно перекочевали на следующий год.

 



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