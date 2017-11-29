Международные учения по радиационной и химической защите прошли на Одесчине в пункте пропуска «Рени».

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы.

В течение двух дней, 29 и 30 ноября пограничники и спасатели Украины и Республики Молдова совершенствовали свои навыки по локализации радиоактивных и химических веществ.

Международные учения проводились в рамках сотрудничества с центром предотвращения радиационных, химических, биологических и ядерных угроз Европейской Комиссии.

Цель обучения — повышение уровня взаимодействия всех подразделений в случае возникновения чрезвычайного происшествия при перевозке через государственную границу радиоактивных материалов.

По легенде, в пункте пропуска «Рени» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза и автомобиля, перевозившего радиоактивные материалы. Вспыхнувший бензин послужил предпосылкой к техногенной угрозе. Участники учений в тандеме отрабатывали вопросы передачи информации, скорость ее анализа, действия специальных групп реагирования.

По оценке руководства все задействованные в процессе показали высокий профессиональный уровень подготовки.