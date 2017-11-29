Полиция задержала четырех человек, которые обвиняются в разбойном нападении, убийстве и похищении автотранспорта. Об этом сообщил Начальник Главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Преступление было совершено на днях в Измаильском районе, совершившие его молодые люди были задержаны через двое суток.

Как написал глава полиции, бандиты закрывали лица: "Интересно, что среди этой четверки разбойников в масках, двое оказались девушки, я хотя не отрицаю и приветствую гендерное равенство, но не очень рад, когда встречаю девушек среди разбойников и прочего криминального элемента" - отметил Д. Головин.

Что толкнуло молодых людей на преступный путь – глава полиции не уточнил.