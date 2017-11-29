В Одессе жить дороже чем в Киеве

В Великобритании составили рейтинг городов Европы, где можно прожить меньше, чем за 600 фунтов. BusinessInsider учитывал стоимость капучино, обеда на двоих из трех блюд, пол-литровой бутылки домашнего пива, месячного проезда в общественном транспорте и аренды однокомнатной квартиры за пределами центра.

Самым дорогим городом Европы в этом рейтинге стал Сараево, после него в ТОП-26 расположились Казань, Новосибирск, Варна (Болгария), Тимишоара (Румыния), Нижний Новгород, Яссы (Румыния), Тирана (Албания), Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Минск, Пловдив (Болгария).

Киев оказался на 9-ой позиции в рейтинге по дороговизне жизни. Но еще дороже жить в Одессе и Харькове. На предпоследней позиции – Львов.